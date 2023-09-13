Karmod İtalya'da prefabrik çelik ev projelerine başladı

Karmod, İtalya'nın Sicilya Adası'nda prefabrik konutların kurulumunu tamamlayarak teslim etti. Şirket, Avrupa'da gerçekleştirdiği prefabrik çelik ev projelerine İtalya'yı da ekledi.

Karmod, Avrupa'da prefabrik çelik ev projeleri gerçekleştirdiği ülkeler arasına İtalya'yı da ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, İtalya'nın Sicilya Adası'nda prefabrik konutların kurulumunu tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, daha önce Fransa, Almanya, Portekiz, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde gerçekleştirdikleri konut projelerine İtalya'yı da eklediklerini bildirdi.

Üretimini gerçekleştirdikleri prefabrik hazır evlerin konut normlarına uygunluğu ile son dönemde Avrupa ülkelerinden önemli talepler almaya başladığına dikkati çeken Çankaya, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinden gelen taleplerde toplu konut projelerinin yanı sıra lokasyon yakınlığı avantajıyla bireysel konut tercihleri de öne çıkıyor. Bu ülkelere kara yolu taşımacılığının yaygın oluşu evlerimizin taşımasını kolaylaştırırken teslim sürelerini de hızlandırıyor. Duvardan çatıya tamamen çelik taşıyıcı sistemlere sahip prefabrik çelik evler Avrupa ülkelerinin yapı normlarına uyumlu özellikte. Çelik evler uzun ömürlü yapı güvenliğinin yanı sıra sürdürülebilir iklimlendirme için yapılan yalıtım uygulamalarına önemli kolaylıklar sağlıyor."

Çankaya, çelik evlerinin kurulumunun çok kolay olduğunu belirterek, tamamen cıvata somun ve geçmeli sistemle montajlanabildiğini anlattı.

Teknik detay formlarıyla Avrupa'daki müşterilerinin kendi ekipleriyle ev kurulumunu gerçekleştirebildiklerini aktaran Çankaya, "Talep halinde uzman montaj ekiplerimizi de gönderebiliyoruz. İtalya'nın Sicilya Adası'na gönderdiğimiz çelik ev, adanın güneydoğusunda Syracuse şehrinin Akdeniz kenarındaki tatil beldesi Cassibile'de kuruldu. İlk etapta 2+1 konut tipinde 61 metrekare ve 3+1 planda 96 metrekare konutlar kurulumu tamamlanarak oturuma hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.