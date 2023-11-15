Karmod, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda afet sonrası hasar gören evlerin yeniden inşası için çelik evlerin tercih edildiği bir proje tamamladı.

Karmod çelik evler Kanarya Adalarında afet konutları projesi için tercih edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, İspanya'nın Kanarya Adaları içerisinde yer alan La Palma Adası'nda 6 ayrı çelik evin kurulumunu tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağında 2021 yılında meydana gelen volkanik patlama sonrası hasar gören evlerin yeniden inşasında çelik evlerinin de tercih edildiğini bildirdi.

Çelik konstrüksiyon evlerin afetlere karşı en güvenli konut modelleri arasında yer aldığına dikkati çeken Yüceer, şunları kaydetti:

"Deprem güvenliğiyle öne çıkan çelik evler yangın dayanımı ve yangın ilerleme geciktirici özelliklerine de sahip. Bu özellikleriyle afet bölgelerinde yapı güvenliği için tercih ediliyor. Aynı zamanda afet sonrası yeni konutların hazırlanmasını da hızlandırıyor. Kısa sürede kurulum avantajıyla afet sonrası konutların inşa süreçlerini kolaylaştırıyor.

Cumbre Vieja yanardağındaki volkanik patlama sonrası zarar gören evlerin yeniden inşası için La Palma adasında 6 ayrı yerde çelik ev projesi gerçekleştirdik. Konutlarımızdan biri 150 metrekare büyüklükte ve iki katlı olarak inşa edildi. Tek katlı çelik evlerin 3 adeti 83 metrekare, ikisi de 74 metrekare büyüklükte. Konutların kurulumu için bölgeye iki uzman montajcımızı gönderdik. Ekibimiz öncülüğünde konutların kurulumu 3 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı."

Verilen bilgiye göre, Cumbre Vieja'da volkanik hareketlilik 2021'in 19 Eylül'ünde başlayıp 25 Aralık'ta faaliyeti son bulmuştu. 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıktı, 150 binada kısmi hasara neden olmuştu.