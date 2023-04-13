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Karma eğitim nedir? Karma eğitim nasıl yapılır?

Karma eğitim nedir? Karma eğitim nasıl yapılır?

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Karma eğitimin kaldırılacağına yönelik çıkan haberlere sonrası karma eğitim nedir araştırıldı. Peki, karma eğitim nedir?

KARMA EĞİTİM NEDİR?

Karma eğitim, kız ve erkeklerin bir arada eğitim görmesine verilen isimdir. Karma eğitim, Türkiye dahil dünyanın birçok yerine uygulanan eğitim türüdür. Karma eğitimin amacı cinsiyet ayrımı olmaksızın kız ve erkek öğrencilerin okuma, yazma, oynama, öğrenme ve yaşama unsurlarını eşit koşullarda gerçekleştirmektir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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