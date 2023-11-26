KARL MARX KİMDİR? Marx hangi görüşü savunur? Karl Marx oluşturduğu ideoloji nedir?

Karl Marx (1818-1883), Alman filozof, ekonomist, sosyolog ve politik teorisyenidir. Peki, Karl Marx kimdir? Marx hangi görüşü savunur? Karl Marx oluşturduğu ideoloji nedir? İşte detaylar…

Marx, modern sosyal bilimlerin ve sosyalizmin önemli öncülerinden biridir. En çok, Friedrich Engels ile birlikte yazdığı "Komünist Manifesto" ve "Das Kapital" (Kapital) adlı eserleriyle tanınır. Peki, Karl Marx kimdir? Marx hangi görüşü savunur? Karl Marx oluşturduğu ideoloji nedir? İşte detaylar…

KARL MARX KİMDİR, HANGİ GÖRÜŞÜ SAVUNUR?

Marx'ın temel ideolojisi, toplumsal sınıf mücadelesi ve kapitalist sistem eleştirisi üzerine odaklanır. Marx, toplumun temel dinamik gücünü ekonomik yapıların belirlediğini savunur. Bu nedenle, onun ekonomik teorisi, sınıf çatışmaları ve tarihsel materyalizm üzerine kurulmuştur.

Marx ve Engels'in "Komünist Manifesto"su, proletaryanın tarih sahnesine çıkışını ve kapitalizmin eleştirisiyle birlikte sosyalizmin ideolojisini tanımlar. "Das Kapital," kapitalizmin eleştirisini daha derinlemesine ele alır ve ekonomik teorisini açıklar.

KARL MARX OLUŞTURDUĞU İDEOLOJİ NEDİR?

Marx'ın görüşleri, sosyalizm ve komünizmin temelini atmış ve 20. yüzyılda birçok devrimci hareketin ilham kaynağı olmuştur. Ancak, Marx'ın ideolojisi çeşitli yorumlara açıktır, ve onun düşüncesi zaman içinde farklı yorumlara tabi tutulmuştur.

Ölümünden sonra, Marx'ın eserleri birçok ülkede etkili olmuş ve toplumsal değişim için mücadele eden birçok harekete ilham vermiştir. Ancak, Marx'ın düşüncesi eleştirilere ve alternatif yorumlara da maruz kalmıştır.