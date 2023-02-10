Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen İslahiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, İslahiye nerede? Karkamış nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karkamış hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Karkamış ilçesi merak edildi. Peki, Karkamış nerede? Karkamış nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karkamış hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KARKAMIŞ NEREDE?

Karkamış , Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 9.672

Yüzölçümü: 341.000 m2

KARKAMIŞ NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Karkamış ilçesinin nüfusu 9.672'dir.

KARKAMIŞ HANGİ İLE BAĞLI?

Karkamış, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Karkamış, Gaziantep'in sanayi yönünden en az gelişmiş ilçesi ise de, Suriye-Türkiye sınır kapılarını ilçe bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahiptir. İlçe toprakları tarıma elverişlidir. Karkamış ilçesi su yönünden çok şanslıdır, çünkü ilçe hem Fırat nehrine yakın hem de ilçenin içinden su kanalları geçmektedir. Halkın çoğunluğu Türkmen'dir ve Araplarda yaşamaktadır. Bronz Çağ döneminde Uruk olarak adlandırılmıştır. Sümerlerin ünlü destanı Gılgamış'ın burada yazıldığı ve destan kralının Fırat nehri yakınlarındaki antik kentte yaşadığı sanılmaktadır. Karkamış ilçesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yüzölçümü 341.000 m2, rakımı ise 365 metredir. Gaziantep il merkezine 75 km'lik bir yol ile bağlıdır. Karkamış ilçesinin doğusunda Fırat nehri, batısında Oğuzeli ilçesi, kuzeyinde Nizip ilçesi, Güneyinde Suriye devleti yer almaktadır.

Karkamış İlçesi

Karkamış, Gaziantep'in ve Türkiye'nin Suriye ile olan sınırını barındıran bir ilçedir. Bu yüzden ilçe içerisinde yoğun bir göç kalabalığı ve etnik kültür farklılıkları bulunmaktadır. Gaziantep'te mutlaka görmeniz ve ziyaret etmeniz gereken bir ilçedir.

Nüfusu dokuz binden fazla olan bir ilçedir. Fırat Nehri'ne yakın bir konumda bulunmaktadır. Halk geçimini tarım ile sağlamaktadır. Çünkü topraklar tarıma daha elverişlidir.