Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar Kariyer basamakları sınav sonucu nasıl öğrenilir? sorusunu ve Kariyer basamakları sınav sonucu öğrenme ekranını araştırmaya başladı. Peki, Kariyer basamakları sınav sonucu nasıl öğrenilir? Kariyer basamakları sınav sonucu öğrenme ekranı!

Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmen başarılı oldu. Sınav sonuçlarının duyurulması ile birlikte birçok kişi Kariyer basamakları sınav sonucu nasıl öğrenilir? sorusunu ve Kariyer basamakları sınav sonucu öğrenme ekranını araştırıyor. Peki, Kariyer basamakları sınav sonucu nasıl öğrenilir? Kariyer basamakları sınav sonucu öğrenme ekranı!

KARİYER BASAMAKLARI SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Adaylar, uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresi üzerinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar aşağıda bulunan kısımdan sınav sonucu ekranına ulaşabilir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI