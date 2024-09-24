Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Barcelona, bir dönem Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi elinde olan Loris Karius'u gündemine aldı. 31 yaşındaki Alman kaleci Karius'un yanı sıra Keylor Navas, Otro, Jordi Masip, Edgar Badia ve Tomas Vaclik de İspanyol devinin kaleci transferi için listesinde yer alan diğer isimler. Karius Barcelona'ya mı gidiyor?

KARİUS BARCELONA'YA MI GİDİYOR?

Katalan ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi elinde olan Loris Karius'u gündemine aldı. Marca'nın haberine göre; Karius'un yanı sıra Keylor Navas, Otro, Jordi Masip, Edgar Badia ve Tomas Vaclik de diğer adaylar arasında yer alıyor.

Futbolculuk kariyerine Mainz'da başlayan ve daha sonra Liverpool'un kalesini koruyan 31 yaşındaki file bekçisi, iki sezon boyunca kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydikten sonra İngiliz ekibine geri dönmüştü. Daha sonra Union Berlin ve Newcastle United formaları giyen Alman eldiven, şu anda serbest durumda bulunuyor. Kariyeri boyunca 250 karşılaşmada kaleyi koruyan Loris Karius, kalesinde 324 gol görürken 79 kez de kalesini gol kapatmayı başardı.