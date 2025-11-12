Haberler

Karısını ve 2 kızını öldüren polis kim, polis M. G. karısını neden öldürdü?

Güncelleme:
Antalya'da yıllık izinde olan bir polis memuru, beylik tabancasını kullanarak eşi ve iki kızını öldürdü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheliyi meslektaşları tarafından gözaltına alırken, aile yakınları olay yerinde büyük bir şok yaşayarak sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemelerde, polis memurunun bu vahşeti eşinin kendisini aldattığına dair şüpheleri nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Cinayetlerin ardından memurun kendi kendini arayarak durumu ihbar ettiği ve ekiplerin bu şekilde olaydan haberdar olduğu öğrenildi.

POLİS, EŞİ VE ÇOCUKLARINI HAYATTAN KOPARDI

Olay, saat 17.00 civarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G., iddiaya göre salon kısmında eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese çok sayıda ekip yönlendirildi. Eve giren polisler, anne ve iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli M.G. ise meslektaşları tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. M.G.'nin olay sırasında yıllık izinde olduğu öğrenildi.

AİLE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alarak eve gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi büyük bir şok yaşayarak sinir krizi geçirdi. Yakınları, fenalaşan kadını güçlükle sakinleştirdi.

KATLİAMIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma ilerledikçe olayın perde arkası da netleşmeye başladı. İddiaya göre polis memuru M.G., eşi Fatma Gıyar'la (31) kendisini aldattığı şüphesi nedeniyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Fatma Gıyar'ın eşine çocukların yanında hakaret ettiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Bu esnada kontrolden çıkan M.G.'nin önce eşini, ardından kızları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (4) tabancayla vurduğu, daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak olayı bizzat bildirdiği tespit edildi.

