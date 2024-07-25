Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu?

Mersin'de meydana gelen dehşet verici olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde yaşandı.

OLAY NE?

Mersin'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ö. (52) adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi ile görüşmek için evlerine gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan Musa Ö., tabancayla eşi Fatma Ö. ile kayınbabası İbrahim Avcı (56) ve kaynanası Elif Avcı'ya (54) rastgele ateş açtı. Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

KATİL TUTUKLANDI MI?

Cinayetin ardından şüpheli Musa Ö., jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.