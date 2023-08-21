Aydın'ın Söke ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Karina bölgesi, tarih ve doğanın bütün nimetlerini insanoğluna sunuyor. Karina, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Bölgede bulunan tarihi köyler ve turistik alanlar da Karina'yı cazip kılıyor.

Karina, doğal güzelliğiyle misafirlerini cezbediyor

AYDIN Aydın'ın Söke ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yer alam Karina bölgesi, tarih ve doğanın bütün nimetlerini insanoğluna sunuyor.

Aydın'ın Söke ilçesinin denize kıyısı bulunan tek noktası olan Karina, tarihi ile de dikkat çeken noktalardan biri. 1900'lü yılların başında ticaret limanı olan Karina'da, o günün izlerini görmek mümkün. O yıllarda ticaret limanında gümrük binaları olarak kullanılan taş örme duvarlara sahip binalar bugün kafe ve restaurantlar olarak hizmet veriyor. Karina sahiline yakın mesafede bulunan Tarihi Rum yerleşkesi olan eski Doğanbey Köyü (Domaçya) ve Söke'de üretilen birçok ürünün Karina limanından çevredeki adalara gönderildiği belirtiliyor. Tarihi Rum Köyü olan eski Doğanbey'de restore edilen taş evlerde bugün yaşam devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Dilek Yarım Adası Milli Parkı Tanıtım Merkezi ve merkezin içinde yer alan Doğa Müzesi de dikkat çekiyor.

Büyük Menderes Nehri'nin denizle buluştuğu kafa bölgesine yakın, Menderes havzasının son noktası olan bölge, yöresel balıkçılığın da merkezi. Çipura ve Levrek balığı ile ünlü bölge aynı zamanda göçmen kuşların özellikle pelikanların da yaşam alanı olmasıyla tam bir kuş cenneti. Bölge endemik bitki yapısı ile de eşsiz yerlerden birisi olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen konuklarını ağırlayan Karina; eşsiz manzarası, sakinliği, doğası ve tarihi dokusuyla görenleri hayran bırakıyor. Sahilden denizin belirli noktasına kadar sığ olan sularında bazı tatilciler Ege'nin en uç noktasında denize girme keyfini de yaşıyor.

Eski Doğanbey köyü ve Karina; Güllübahçe Priene Antik Kenti, Milet Antik Kenti ve Didim gibi turistik alanların tam orta lokasyonunda yer alıyor.