Son dakika gelen spor haberlerine göre, Tecrübeli futbolcu 7. kattan atlayarak intihar etti. Bunun ardından vatandaşlar, Karim Gazzetta kimdir, öldü mü, neden öldü, intihar mı etti? İsviçre'nin eski futbolcusu Karim Gazzetta niye öldü, kaç yaşında öldü? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Karim Gazzetta öldü mü? Karim Gazzetta kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? Karim Gazzetta hangi takımda oynuyordu? futbol gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Karim Gazzetta kimdir, öldü mü, neden öldü, intihar mı etti? İsviçre'nin eski futbolcusu Karim Gazzetta niye öldü, kaç yaşında öldü? İşte ayrıntılar...

KARİM GAZZETTA KİMDİR?

Temmuz ayında Bosna Hersek ekibi Zrinjski takımına transfer olan İsviçreli milli futbolcu Karim Gazzetta, futbola Servette FC'de başladı. Uzun yıllar burada forma giyen Gazetta, kariyerinde 270 maça çıktı. Bu maçlarda 36 gol 14 asistlik katkı sunan Gazetta toplam 16 bin dakika sahada kaldı.

KARİM GAZZETTA ÖLDÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Pazar günü başlayan 2022 Dünya Kupası Katar'da devam ederken, futbol camiasını üzen bir haber geldi. İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta intihar etti. 27 yaşındaki oyuncunun 7 katlı binanın en üst katından kendini attığı açıklandı.

Dün Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası renkli görüntülere sahne olurken, futbol camiasını yasa boğan bir olay yaşandı. İsviçre Milli Takımı'nın eski oyuncularından Karim Gazzetta 27 yaşında hayatını kaybetti.

KARİM GAZZETTA NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti. Ailesiyle görüşmediği öğrenilen Gazetta'nın ölümü hakkında yetkililer soruşturma başlattı.