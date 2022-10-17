Avrupa'da yılın en iyi futbolcusunun seçildiği en prestijli organizasyonlardan Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. 2022 yılında Avrupa'nın en iyi futbolcusu Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema oldu. Karim Benzema'nın Avrupa'nın en iyi futbolcu seçilmesinin ardından hayatı araştırılmaya başlandı. Ünlü futbolcu Karim Benzema'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Karim Benzema kimdir? Karim Benzema kaç yaşında, nereli? Karim Benzema eşi kim? Detaylar haberimizde...

KARİM BENZEMA KİMDİR?

Karim Mostafa Benzema 19 Aralık 1987 tarihinde Lyon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu, La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır. 1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur. 2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır. 10 Ağustos 2022 tarihinde Eintracht Frankfurt'ta karşı oynadıkları 2022 UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid için 324. golünü atmıştır ve kulübün efsanesi olan Raúl'u geride bırakarak Real Madrid tarihinin en gölcü 2. oyuncusu olmuştur.

YILIN EN İYİSİ BENZEMA

Geçen sezon Real Madrid'in hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasındaki en büyük paya sahip olan isim Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.