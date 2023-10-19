Dünya ünlü futbolcu Karim Benzema kimdir araştırılmaktadır. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Benzema müslüman mı sorusu gündeme geldi. Dünyaca ünlü futbolcunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Arama motorlarında Karim Benzema'nın nereli olduğu sorgulatılıyor. Peki, Karim Benzema kimdir? Benzema müslüman mı? Detaylar haberimizde...

KARİM BENZEMA KİMDİR?

Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-İttihad'da forma giymektedir. Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Benzema, gol atma yeteneğinin yanı sıra teknik becerileri, vizyonu ve sahadaki çok yönlülüğüyle tanınan yaratıcı bir forvettir. Real Madrid'in tüm zamanlardaki en golcü ikinci futbolcusu ve en çok asist yapan futbolcusudur. Benzema, Real Madrid ile dört La Liga, üç Copa del Rey ve beş UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere 24 kupa kazanmıştır.