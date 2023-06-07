Karides haram mı? Son dakika Diyanet açıklaması! Karides caiz mi? Hanefi mezhebinde deniz ürünleri caiz mi?

Karides birçok restorantta yemek mönülerinde servis edilen yiyeceklerden biridir. Denizden elde edilen yiyeceklerin helal veya haram olup olmadığı merak edilen bir konudur. Denizden çıkan balık çeşitlerinin yenmesinde tereddüt oluşmazken diğer yandan karides, midye, yengeç, kalamar, ıstakoz gibi diğer deniz türlerinin yenip yenmeyeceğinin de İslam'a göre bir karşılığı vardır. Karides haram mı? Karides yemek caiz midir? Karides haram mı helal mi? Midye haram mı?

Karides haram mı? Midye haram mı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Karides, kabuklulardan, denizlerde ya da tatlı sularda yaşayan, uzunca ve silindirimsi gövdeli, solungaçları yaprak halinde, uzun duyargalı, on ayaklı, hepsi de iyi yüzen, yenebilen birçok türü bulunan hayvanların ortak adıdır. Peki, Karides yemek caiz midir? Karides haram mı helal mi? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Karides böcek mi balık mı?

Karidesler, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan on ayaklı eklembacaklılardır.

KARİDES HARAM MI?

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesi ile balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35)

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35). Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

Hanefi mezhebine göre karides yenir mi?

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).