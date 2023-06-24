Kurban Bayramı nedeniyle kargoların çalışma saatleri değişiyor. 27 Haziran Salı arefe günü yarım gündür ve kargolar da yarım gün çalışacak. Kargolar 1 Temmuz Pazar gününe kadar kapalı olacak ve 3 Temmuz'da mesaiye yeniden başlayacak.

Kurban Bayramı bu yıl 27 Haziran 1 Temmuz tarihine denk gelecek. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Peki, Kargolar Pazartesi açık mı? Kargolar 26 Haziran Pazartesi açık mı, kapalı mı olacak? Kargolar Pazartesi çalışacak mı?

KARGOLAR PAZARTESİ AÇIK MI?

Kurban bayramı resmi tatil olduğu için tatil 27 Haziran arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 1 Temmuz gününe kadar devam edecek.

Buna göre; 27 Haziran Salı arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 1 Temmuz Pazar gününe kadar kapalı olacak ve 3 Temmuz'da mesaiye yeniden başlayacak.