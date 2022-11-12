Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu? Kargolar Cumartesi günü açık mı? PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Trendyol, Kargo Cumartesi günü çalışıyor mu?

Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu? Sorusunu ve Kargoların çalışma saatlerini, hafta sonu dağıtım durumunu merak ediyor. Peki, Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu? Kargolar Cumartesi günü açık mı? PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Trendyol, Sürat, UPS Kargo Cumartesi günü çalışıyor mu?

Silahı gören görevli tomar tomar parayı kendi elleriyle doldurup verdi! O anlar kamerada

Ptt, MNG, Aras, Yurtiçi, Trendyol ve daha birçok kargo şirketinin Cumartesi günü çalışıp, çalışmadığı durumu vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonları olmak üzere sıklıkla araştırılıyor. Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşların en merak ettiği Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu? Kargolar Cumartesi günü açık mı? Ptt, MNG, Aras, Yurtiçi, Trendyol, Sürat, UPS Kargo Cumartesi günü çalışıyor mu?

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatleri, kargo şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Ancak Hafta içi için 09:00-17:30 arası hemen hemen bütün kargo şirketleri çalışmaya devam etmekte. Kargo teslimatı ise saat 20:00'a kadar devam edebilmekte. Yurtiçi Kargo hafta içi her gün saat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün saat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Ptt KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Ptt Kargo şubeleri hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13.30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Saat 12:30 ile 13.30 arası öğle arası veren PTT Kargo, Hafta sonu olan Cumartesi günleri sadece belirli şubelerde 08:30 ile 13:00 arası hizmet vermektedir. PTT Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 08:40 ile 14:00 arası hizmet veren MNG Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Sürat Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 09:00 ile 14:00 arası hizmet veren Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 08:30 ile 13:00 saatleri arası hizmet veren Aras Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

UPS Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 09:00 ile 15:00 saatleri arası hizmet veren UPS Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.