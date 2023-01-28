Cumartesi günü kargo beklemekte olan veya kargo göndermek isteyen birçok vatandaş tarafından Kargolar cumartesi günü çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor ve Cumartesi günü kargo teslim edilir mi? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Kargolar cumartesi günü çalışıyor mu? Cumartesi günü kargo teslim edilir mi? MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol, Sürat, UPS, kargo açık mı?

Kargolar cumartesi günü çalışıyor mu? Sorusu, kargo ile paket beklemekte olan veya paket teslim alacak olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle son dönemde artan internetten alışveriş yapma alışkanlıklarımız nedeni ile birçok kişi internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Peki, Kargolar cumartesi günü çalışıyor mu? Cumartesi günü kargo teslim edilir mi? MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol, Sürat, UPS, kargo açık mı?

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatleri, kargo şirketleri arasında birbirlerinden farklılık göstermektedir. Birçok kargo firması yurt genelinde cumartesi günleri de hizmet vermektedir. Cumartesi günleri hizmet vermekte olan firmaların cumartesi çalışma saatleri arasında farklılıklar olabilir. Bu nedenle aşağıda yer almakta olan kısımdan firmaların hafta sonu çalışma saatlerine bakabilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün saat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Ptt Kargo şubeleri hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13.30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Saat 12:30 ile 13.30 arası öğle arası veren PTT Kargo, Hafta sonu olan Cumartesi günleri sadece belirli şubelerde 08:30 ile 13:00 arası hizmet vermektedir. PTT Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG kargo

MNG KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Mng Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 08:40 ile 14:00 arası hizmet veren MNG Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Sürat Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 09:00 ile 14:00 arası hizmet veren Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Aras Kargo

ARAS KARGO CUMARTESİ GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 08:30 ile 13:00 saatleri arası hizmet veren Aras Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

UPS Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 09:00 ile 15:00 saatleri arası hizmet veren UPS Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.