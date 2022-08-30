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Kargolar bugün açık mı? 30 Ağustos Kargolar açık mı? Bugün Kargolar çalışıyor mu? Kargolar açık olacak mı?

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Kargolar bugün açık mı? 30 Ağustos Kargolar açık mı? Bugün Kargolar çalışıyor mu? Kargolar açık olacak mı?

30 Ağustos tarihinin resmi bayram olması nedeniyle birçok vatandaş kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. En çok merak edilen sorular arasında 30 Ağustos kargolar açık mı? Kargolar bugün açık mı? Soruları yer alıyor. Peki kargolar bugün açık mı? 30 Ağustos kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?

Birçok kişinin merak ettiği sorular arasında yer alan kargolar bugün açık mı? ve 30 Ağustos kargolar açık mı? Sorularını sizler için yanıtladık. Bugün 30 Ağustos olması nedeniyle birçok vatandaş kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki kargolar bugün açık mı? 30 Ağustos kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak. Bu nedenle bekleyen kargo işlemlerini bir sonraki güne ertelemek zorundasınız.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene 100. yılıdır. Bu yıl şanlı zaferin 100. yıldönümüne özel kutlamalar her sene olduğu gibi yurt genelinde gerçekleştirilecek.

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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