Kargolar bugün açık mı? 29 Mayıs kargolar açık mı, kapalı? Kargolar bugün tatil mi?

Kargolar bugün açık olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Mayıs kargo açık mı merak konusu oldu. Peki, Kargolar bugün açık mı? 29 Mayıs kargolar açık mı, kapalı? Kargolar bugün tatil mi? İşte detaylar...