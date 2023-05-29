Kargolar bugün açık mı? 29 Mayıs kargolar açık mı, kapalı? Kargolar bugün tatil mi?
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Kargolar bugün açık olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Mayıs kargo açık mı merak konusu oldu. Peki, Kargolar bugün açık mı? 29 Mayıs kargolar açık mı, kapalı? Kargolar bugün tatil mi? İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından kargoların bugün açık olup olmayacağı araştırılıyor. 29 Mayıs Pazartesi günü kargoların çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Farklı kargo firmalarının isimleri internet üzerinden araştırması yapılarak ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Kargolar bugün açık mı? 29 Mayıs kargolar açık mı, kapalı? Kargolar bugün tatil mi? Detaylar haberimizde...
KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?
Kargolar hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Cumartesi günü ise 09.00-13.00 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kargolar çalışmamaktadır.