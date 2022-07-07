Bugün kargolar açık mı ve kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu kargo bekleyen ya da göndermek isteyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Kargolar bayramda açık mı? 2022 Kurban Bayramında ve arife günü (yarın) kargolar açık mı olacak? İşte detaylar haberimizde...

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulacak. Ancak detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek. Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz olarak duyuruldu.

Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arife günü 8 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR

KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ KİMLER 9 GÜN TATİL YAPACAK?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün olacak. Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak açıklamasında bulundu. Kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.