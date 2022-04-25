Kargolar bayram tatilinde çalışıyor mu 2022? - Haberler

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Kargolar bayram tatilinde çalışıyor mu 2022?

Haberler.com - Gündem
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Kargolar bayram tatilinde çalışıyor mu 2022?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatilinin belli olmasının ardından kargolar tek tek açıklama yaptı. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı? Kargo şirketleri bayramda tatil mi? PTT Kargo, MNG, Yurtiçi Kargo, bayramda çalışıyor mu?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatilinin belli olmasının ardından kargolar tek tek açıklama yaptı. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı? Kargo şirketleri bayramda tatil mi?

KARGOLAR BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatlerinde şirketlere göre farklılık olabileceği için kargoları çalışma durumlarını iletişim merkezlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

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Ramazan Bayramı, Gündem, Yaşam, Haberler

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