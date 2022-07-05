Kargolar bayram tatilinde açık mı? Kurban Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı?
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Bayrama sayılı günler kala, kargolar bayram tatilinde açık mı ve Kurban Bayramı tatilinde kargolar çalışıyor mu soruları gündeme geliyor. Peki, Kargolar bayram tatilinde açık mı? Kurban Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı?
Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu ve Bayramda ve arefe günü PTT ve kargo şirketleri açık mı sorularının yanıtı aranıyor. Kargolar bayram tatilinde açık mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargolar bayram tatilinde açık mı? Kurban Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı? Detaylar haberimizdedir…
Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 4 buçuk günlük bayram sürecinin bir kısmının hafta içine denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulacak. Ancak detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.