2023 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle pandemi sonrası internet alışverişindeki hız ve kargo şirketleri önem kazanmıştı. Vatandaşlar ise soruyor Kargocular bayramda çalışıyor mu 2023? Kargocular bayramda çalışır mı? Kargocular bayramda açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bayramda çalışır mı? PTT, ARAS, MNG, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu?

Kurban Bayramı Bayramı bu yıl 27 Haziran 1 Temmuz tarihine denk gelecek. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Kargocular bayramda çalışıyor mu 2023? Kargocular bayramda çalışır mı? Kargocular bayramda açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bayramda çalışır mı? Ptt, ARAS, MNG, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu?

KARGOCULAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU 2023?

Bayram tatili süresince Türkiye'deki kargo firmaları hizmetlerine ara verecek. Resmi tatil 27 Haziran saat 13.00'te başlayacak ve 28-29-30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Kargo şirketleri, 3 Temmuz Pazartesi günü tekrar faaliyete geçmeyi planlıyor. Kargo şubeleri, 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün olmak üzere vatandaşlara hizmet sunacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok kargo şirketinin bayram tatili süresince kapalı olması bekleniyor.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2023 Kurban Bayramı öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. Kurban bayramı resmi tatil olduğu için tatil 27 Haziran arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 1 Temmuz gününe kadar devam edecek.

Buna göre; 27 Haziran salı arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 1 Temmuz Pazar gününe kadar kapalı olacak ve 3 Temmuz'da mesaiye yeniden başlayacak.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIR MI? PTT, ARAS, SÜRAT, MNG, YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIR MI?

Aras Kargo Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aras Kargo bayramda çalışıyor mu? Sorusuna yanıt verdi.

"Değerli Müşterilerimiz, Kurban Bayramı sebebiyle resmi tatil olan 28 Haziran ve 01 Temmuz tarihleri arasında çalışmamıza ara vereceğiz. 26-27 Haziran tarihlerinde şubelerimiz 09.00-18.00, çağrı merkezimiz ise 08.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle mesaimize devam edeceğiz. Herkese iyi bayramlar dileriz."