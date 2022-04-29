Kargocular bayramda çalışıyor mu 2022? Bayramda kargolar çalışır mı? Bayramda ve arefe günü PTT ve kargo şirketleri açık mı?

Kargocular bayramda çalışıyor mu 2022 sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı? Kargo şirketleri bayramda tatil mi?

2022 KARGOCULAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatlerinde şirketlere göre farklılık olabileceği için kargoları çalışma durumlarını iletişim merkezlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak.

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