1 Mayıs İşçi bayramı nedeniyle resmi tatil olarak idrak ediliyor. Vatandaşlar, resmi tatilde kargolar açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar kapalı mı? 1 Mayıs'ta kargo firmaları açık mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo açık mı? PTT kargo resmi tatillerde çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta kargo firmaları açık mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs Pazartesi günü 1 Mayıs İşçi bayramı nedeniyle ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bilinmekte olan 1 Mayıs Pazartesi günü kargo açık mı, kapalı mı? Peki, Kargo şirketleri bugün açık mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo açık mı? 1 Mayıs Pazartesi kargo açık mı, kapalı mı?

KARGO ŞİRKETLERİ BUGÜN AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir ve kargo şirketleri bu nedenle bugün kapalıdır. Dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününde ülkemizde 1 Mayıs tarihinde kargo şirketleri kapalı olacak ve işlem yapmayacak. 2 Mayıs tarihinde kargo şirketleri hizmet vermekte olduğu sabit mesai saatlerinden devam edecek.

1 MAYIS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Özel sektörde ise tatil olup olmadığı kuruma göre değişmektedir. Kurumlar çalışanlarına 1 Mayıs'ta mesai yaptığında fazla mesai ücreti ödeme uygulaması karşılığında işçi çalıştırabilir.