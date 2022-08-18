ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim yeni sezon için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlıyor? Kardeşlerim 3. sezon ne zaman başlıyor?

Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 3. sezon için sete çıktı. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlıyor? Kardeşlerim 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, 3. sezon için sete çıktı.

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de artırdı.

KARDEŞLERİM KONUSU

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.