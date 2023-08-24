ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni sezonu ne zaman başlayacak merak edildi. Dizi 3. sezonunun ardından 4. sezon hazırlıklarına başladı. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman 2023? Kardeşlerim yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman? İşte detaylar...

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim yeni sezon ne zaman 2023? Kardeşlerim (4. sezonu) yeni sezonu hangi gün başlayacak, ne zaman?

KARDEŞLERİM 4. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu yakında başlayacak. ATV Kardeşlerim 4. sezon tanıtım fragmanını yayınlandı. Fakat dizinin yeni sezon ilk bölümü hangi gün yayınlanacak açıklanmadı. Dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Kardeşlerim dizisinin de 4. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın ve Nebahat'ın eski eşi, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un eski sahibidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eşi, Oğulcan, Aybike ve Umutcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Kolejinde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Suzan Ercan (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in ve Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi, Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eşi, Oğulcan, Aybike ve Umutcan'ın annesidir.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Doruk Atakul (Onur Seyit Yaran), (1-): Akif ve Nebahat'ın oğlu, Melisa ve Kaan'ın ağabeyi, Asiye'nin sevgilisidir. Yakışıklı, zeki ve aşık bir karakterdir. Aşkı her şeyin önüne geçer.