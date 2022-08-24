İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören program, birçok kişi tarafından takip ve merak ediliyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşan Kardeşlerim yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 57. Bölüm izle! Kardeşlerim yeni sezon ne zaman? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

KARDEŞLERİM YENİ SEZON FRAGMAN

Birçok kişinin merakla beklediği diziler arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda sezon finali veren kardeşlerim dizisi, 3 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

KARDEŞLERİM YENİ SEZON FRAGMAN

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?