Kardeşlerim yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 57. Bölüm izle! Kardeşlerim yeni sezon ne zaman?
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Birçok kişinin beğenisi kazanmış olan televizyon dizisi kardeşlerim, yakın zamanda yeni sezonuyla birlikte ekranlarda olacak. Peki Kardeşlerim yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 57. Bölüm izle! Kardeşlerim yeni sezon ne zaman?
İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören program, birçok kişi tarafından takip ve merak ediliyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşan Kardeşlerim yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 57. Bölüm izle! Kardeşlerim yeni sezon ne zaman? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.
Birçok kişinin merakla beklediği diziler arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda sezon finali veren kardeşlerim dizisi, 3 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
KARDEŞLERİM YENİ SEZON FRAGMAN
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
- Celil Nalçakan (Akif Atakul)
- Cüneyt Mete (Orhan)
- Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)
- Aylin Akpınar (Emel)
- Melis Minkari (Aybike)
- Berk Ali Çatal (Tolga)
- Evrim Doğan(Gönül)
- Fadik Sevin Atasoy (Şengül)
- Ahu Yağtu (Suzan)
- Simge Selçuk (Nebahat)
- Yiğit Koçak (Ömer)
- Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul)
- Cihan Şimşek (Oğulcan)