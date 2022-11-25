Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 69.bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 69. bölüm son fragman HD izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim bugün 68. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 69. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Kardeşlerim son bölüm de yaşananlar izleyiciye yine merakta bırakan bir son ile bitti. Kardeşlerim 68. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kardeşlerim dizisi herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen ATV ekranlarında yayınlanan bir dizisidir. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 69.bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 68. bölüm son fragman HD izle!

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Kemerburgaz, Üsküdar, Fatih ve Balat gibi semtlerde yapılıyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Oğluna sarılmayacak mısın?"

"Boşuna isyan etme gökyüzü, benim kadar ağlayamazsın!"

Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler. Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sevgi'yi depoda rehin tutan Şevval büyük bir gerginlik yaşar. İşleri yolunda gitmeyen Gönül ve Şengül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedir. Ahmet, Akif'in sinsi planını yok etmek için büyük bir fırsat yakalar. Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girer. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocukları arasındaki gerilim yükselir. Akif'in aldığı karar herkesi şaşkına çevirir.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren

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