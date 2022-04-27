Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde ne olacak? Kardeşlerim 50. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinin 50. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim konusu nedir? Kardeşlerim 50. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cebimizde kalan son şey umutsa, kaybetmiş sayılmayız…" Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkarken; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar. Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika ise; Emir'in zorbalığı karşısında, Asiyelerle beraber hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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