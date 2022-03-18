Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde ne olacak? Kardeşlerim 44. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinin 44. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Kardeşlerim konusu nedir? Kardeşlerim 44. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika'nın peşine düşer. Gününü gün eden Harika'yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Ataman Koleji'nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif'in, Resul'e karşı yaptığı sinsi hamle, Resul'ü harekete geçirir. Asiye'nin içini rahatlatmak için çaba gösteren Doruk, hiç görmek istemeyeceği bir manzara karşısında büyük dehşete düşer.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Tayfun cephesindeki olayların seyri gün geçtikçe değişirken, bu durum Ömer'in sıkıntılı günler geçirmesine neden olur. Suzan'la yeniden beraber olma hayali kuran Akif, büyük bir sürprizle karşılaşır. Orhan cephesinde ise Şengül'ü kıskandıracak gelişmeler yaşanır. Nebahat, Resul'den aldığı haber karşısında dehşete düşerken; Ömer'i tefeciden korumak isteyen Doruk'un yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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