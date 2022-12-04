ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE! Kardeşlerim gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 71.bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Baran ve Halit Özgü Sarı'nın yer aldığı Kardeşlerim ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kardeşlerim'in yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümü fragmanını araştırmakta. Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı aratılan konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE! Kardeşlerim gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 71.bölüm fragmanı İZLE!

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.