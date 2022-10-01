ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim bugün var mı, yok mu merak edildi. Diziler bazen kendi günüde yayınlanmayabiliyor. Diziyi saatinde canlı olarak izlemek isteyen seyirciler, Kardeşlerim var mı, yok mu, neden yok? Kardeşlerim bu akşam yok mu, bitti mi? Kardeşlerim bugün yok mu, niye yok? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim var mı, yok mu, neden yok? Kardeşlerim bu akşam yok mu, bitti mi? Kardeşlerim bugün yok mu, niye yok?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Kardeşlerim bu akşam yeni bölümü ile 21:00 'da ATV'de başladı. Dizi yeni bölümüyle her hafta 21:00 'da başlıyor. 20:00 'da ise özeti ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Nebahat'in eski; Suzan'ın şimdiki eşi, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren (Yiğit Koçak), (1-): Hatice ve Veli'nin evlatlık oğlu, Suzan'ın ve eski sevgilisi Ahmet Yılmaz'ın gerçek oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Kenan'ın eski eşi Akif'in şimdiki eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.