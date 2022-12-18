Başrollerinde Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Baran ve Halit Özgü Sarı'nın yer aldığı Kardeşlerim ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kardeşlerim'in yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Kardeşlerim son bölüm İZLE aramasını yapmakta. İşte Kardeşlerim son bölüm İZLE! Kardeşlerim 72. Bölüm İZLE Kardeşlerim 72. Bölüm Full HD izleme linki!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim 72. Bölümü 17 Aralık tarihinde izleyicileri ile Atv ekranlarında buluştu. Kardeşlerim son bölüm izlemek için haberimizin içerisinde yer alan Kardeşlerim 72. Bölüm Full HD izleme linkine tıklayarak son bölüme ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.