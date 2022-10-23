Kardeşlerim son bölüm izle! Kardeşlerim 64. Bölüm Full HD İZLE! Kardeşlerim son bölüm izleme linki! ATV Kardeşlerim son bölüm!

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Kardeşlerim 64. Bölüm Full HD olarak 22 Ekim tarihinde yayınlandı. Kardeşlerim dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE'ye tıklayarak son bölüme ulaşabilirler.

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.