ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncularından Bilal Yiğit'in hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar Bilal Yiğit'in sevgilisinin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Kardeşlerim Ömer sevgilisi kim? Bilal Yiğit sevgilisi kim? İşte detaylar...

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Kardeşlerim dizisi birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit'in hayatı merak konusu oldu. Kardeşlerim Ömer'in sevgilisi kim? sorusu merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Ömer sevgilisi kim? Bilal Yiğit sevgilisi kim? İşte detaylar...

KARDEŞLERİM ÖMER SEVGİLİSİ KİM?

Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit'in özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem Berfe Sancak ile aşk yaşamıştır.

BİLAL YİĞİT SEVGİLİSİ KİM?

Kardeşlerim dizisinin oyuncularından Bilal Yiğit'in Milli atlet Berfe Sancak görüntülenmiştir. İlk başlarda gözlerden uzak aşk yaşayan çift, daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmuşlardır.İkilinin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silmeleri ayrılık iddialarını gündeme getirmiştir.