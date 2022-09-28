ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncularından Bilal Yiğit'in özel hayatı merak konusu oldu. Bilal Yiğit, milli atlet Berfe Sancak ile birlikte görüntülenmiş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişlerdir. İkili sosyal medya hesaplarından fotoğraflarının kaldırılmasının ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi. Peki, Kardeşlerim Ömer Bilal Yiğit Koçak Berfe Sancak ayrıldı mı? Bilal Yiğit Berfe Sancak ayrıldı mı? İşte detaylar...

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Kardeşlerim dizisi birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit'in özel hayatı merak konusu oldu. Bilal Yiğit, milli atlet Berfe Sancak ile birlikte görüntülenmiş ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Bilal Yiğit, milli atlet Berfe Sancak ile birlikte görüntülenmiş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişlerdir. İkili sosyal medya hesaplarından fotoğraflarının kaldırılmasının ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi. Peki, Kardeşlerim Ömer Bilal Yiğit Koçak Berfe Sancak ayrıldı mı? Bilal Yiğit Berfe Sancak ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM ÖMER BİLAL YİĞİT KOÇAK BERFE SANCAK AYRILDI MI?

Bilal Yiğit ve sevgilisi Berfe Sancak'ın sosyal medya hesabından birlikte olduğu fotoğraflarını silmesinin ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi. Snob Magazin'in haberine göre ikili sessiz sedasız ayrıldı.