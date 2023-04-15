Kardeşlerim final mi yapacak, bitiyor mu 2023? 15 Nisan Kardeşlerim dizisi son bölümde kimler ölecek, diziden ayrılan oyuncular olacak mı?

Kardeşlerim dizisinin son fragmanında bazı başrol karakterlerin vurulduğu görüldü. Bunun ardından izleyiciler dizi final mi yapacak, sezon finali mi olacak merak etti. Peki, Kardeşlerim final mi yapacak, bitiyor mu 2023? Kardeşlerim dizisi son bölümde kimler ölecek, diziden ayrılan oyuncular olacak mı? İşte detaylar...

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kardeşlerim final mi yapacak, bitiyor mu 2023? Kardeşlerim dizisi son bölümde kimler ölecek, diziden ayrılan oyuncular olacak mı? İşte ayrıntılar...

KARDEŞLERİM FİNAL Mİ YAPACAK, BİTECEK Mİ?

Kardeşlerim dizisinin 86. bölüm 2. fragmanında başrol karakterlerin bazıları vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler dizinin final yapıp yapmayacağını merak etti. Henüz konu hakkında açıklama gelmedi. Fakat dizinin yakın zamanda final yapacağı tahmin edilmiyor. Çünkü dizi reytinglerde üst sıralarda yer almaktadır. Bugünkü yeni bölümde vurulan karakterlerin son durumu ne olacak ekranlara gelecektir.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gençlerin başı belada!

"Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!"

Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?