Kardeşlerim final mi yapacak, bitiyor mu 2023? 15 Nisan Kardeşlerim dizisi son bölümde kimler ölecek, diziden ayrılan oyuncular olacak mı?
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Kardeşlerim dizisinin son fragmanında bazı başrol karakterlerin vurulduğu görüldü. Bunun ardından izleyiciler dizi final mi yapacak, sezon finali mi olacak merak etti. Peki, Kardeşlerim final mi yapacak, bitiyor mu 2023? Kardeşlerim dizisi son bölümde kimler ölecek, diziden ayrılan oyuncular olacak mı? İşte detaylar...
Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kardeşlerim final mi yapacak, bitiyor mu 2023? Kardeşlerim dizisi son bölümde kimler ölecek, diziden ayrılan oyuncular olacak mı? İşte ayrıntılar...
Kardeşlerim dizisinin 86. bölüm 2. fragmanında başrol karakterlerin bazıları vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler dizinin final yapıp yapmayacağını merak etti. Henüz konu hakkında açıklama gelmedi. Fakat dizinin yakın zamanda final yapacağı tahmin edilmiyor. Çünkü dizi reytinglerde üst sıralarda yer almaktadır. Bugünkü yeni bölümde vurulan karakterlerin son durumu ne olacak ekranlara gelecektir.
Gençlerin başı belada!
"Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!"
Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.
- Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.
- Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.
- Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Kolejinde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.
- Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in eski sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.
- Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.
- Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi, Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.
- Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.