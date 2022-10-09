Kardeşlerim Emel öldü mü, diziden ayrıldı mı? ATV Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kim oynuyor, kaç yaşında? Aylin Akpınar kimdir?

Kardeşlerim dizisinin fragmanında Emel, Ömer'in kucağında görülüyor. Ömer'in feryat edişi Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. Peki, Kardeşlerim Emel öldü mü, diziden ayrıldı mı? ATV Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kim oynuyor, kaç yaşında?

Kardeşlerim dizisinde Emel Eren'in kaza sonrası cansız bedeni gündeme bomba gibi düştü. Emel'in abisi Ömer'in kucağında hareketsiz duran Emel'in ölüm ölmediği merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Emel öldü mü, diziden ayrıldı mı? ATV Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kim oynuyor, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM EMEL ÖLÜYOR MU?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanında son sahnede Emeli Ömer'in kucağında hareketsiz yatıyor. Ömer'in feryat edişi de akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi.

Sorunun yanıtı bu akşam ekranlara gelecek bölümle birlikte netleşmiş olacak.

AYLİN AKPINAR KİMDİR?

11 Mayıs 2012 İstanbul doğumlu çocuk oyuncu şu anda İlkokul eğitimine devam ediyor. 2021 yılından bu yana Kardeşlerim dizisinde rol alan Akpınar'ın rol aldığı diğer diziler şöyle:

Kardeşlerim

Aşk Ağlatır

İstanbullu Gelin

Keşke Hiç Büyümeseydik

Çocuk oyuncu dizilerin yanı sıra reklam filmlerinde de rol aldı. Akpınar geçtiğimiz yıl Altın Kelebek ödüllerinde de en iyi çocuk oyuncu kategorisinde ödül almıştı.