ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni sezonunda Doruk diziden ayrılacak mı merak edenler Kardeşlerim Doruk diziden ayrılıyor mu? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim Doruk diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim dizisi Doruk diziden çıkacak mı?

Kardeşlerim Doruk diziden ayrılıyor mu? Sorusu, Doruk karakterinin diziden ayrılıp, ayrılmayacağını merak edenler tarafından araştırılıyor. Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kardeşlerim Doruk diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim dizisi Doruk diziden çıkacak mı?

KARDEŞLERİM DORUK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Onur Seyit Yaran yani Doruk karakteri Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor. Buna göre yeni sezonda Doruk karakteri diziden ayırabilir.

KARDEŞLERİM 4. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu yakında başlayacak. ATV Kardeşlerim 4. sezon tanıtım fragmanını yayınlandı. Fakat dizinin yeni sezon ilk bölümü hangi gün yayınlanacak açıklanmadı. Dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Kardeşlerim dizisinin de 4. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.