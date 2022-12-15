Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 72.bölüm 2.fragmanı izle!

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Kardeşlerim son bölüm de yaşananlar izleyiciye yine merakta bırakan bir son ile bitti. Kardeşlerim 72. bölüm fragmanı izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisinde son bölümünde neler oldu? Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler? Kardeşlerim 72.bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 72. bölüm son fragman HD izle!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gözümden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki kardeşimden başka? "Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer. Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur. Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar. Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasemin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

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