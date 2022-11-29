Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 70.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? bir küçük gün ışığı 70.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 70. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 70. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? 70. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır. Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif),

Halit Özgür Sarı (Kadir),

Cüneyt Mete (Orhan),

Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer),

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk),

Cihan Şimşek (Oğulcan),

Damlasu İkizoğlu (Melisa),

Gözde Türker (Harika),

Kaan Sevi (Mazlum),

Melis Minkari (Aybike),

İrem Salman (Talya),

Lizge Cömert (Süsen),

Recep Usta (Berk).

KARDEŞLERİM DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV 'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

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