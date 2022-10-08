ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim bu akşam ekranlara geliyor. Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Kardeşlerim konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM CANLI İZLE!

ATVekranlarında yayınlanan Kardeşlerim adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATV KARDEŞLERİM CANLI İZLE!

KARDEŞLERİMYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet Yılmaz'ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Yasmin, satranç turnuvasının final maçını kazanmak için Asiye'ye karşı sinsi bir plan yaparken; Ömerler, dönemin ilk sınavına hazırlanmak için dört koldan mücadele ederler. Gönül'e karşı iyice hırslanmış olan Şengül, kendini ispatlamak için kolları sıvarken, Ömer'e karşı iyice öfkelenen Sarp ise yaptığı hamleyle beraber, hiç beklenmedik birisinin hayatını tehlikeye atar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir. Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler. Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur. Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.