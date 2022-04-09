Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

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KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim dizisi her Cumartesi saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren

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