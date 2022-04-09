Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 47. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 47. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 47. yeni bölüm canlı izle! ATV Kardeşlerim full HD izle!
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Kardeşlerim dizisi her Cumartesi saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.
Celil Nalçakan - Akif Atakul
Halit Özgür Sarı - Kadir Eren
Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı
Cüneyt Mete - Orhan Eren
Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren
Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren
Yiğit Koçak - Ömer Eren
Aylin Akpınar - Emel Eren
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