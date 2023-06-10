Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 94. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? 10 Haziran ATV canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 94. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 94. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kardeşlerim canlı izleme linki var mı? 10 Haziran ATV canlı izle!

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim canlı izle! 10 Haziran ATV Kardeşlerim 94. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

KARDEŞLERİM CANLI YAYIN NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Kardeşlerim dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şevval'in tehlikeli hamlesi

"İnsanlık gerçekten çok ilerledi, artık gözükmüyor!"

Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür. Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır. Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar. Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eren ailesi'ne şaşırtan teklif

"İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler…"

Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken, Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler. Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.