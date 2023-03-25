Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 83. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? 25 Mart ATV canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 83. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 83. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kardeşlerim canlı izleme linki var mı? 25 Mart ATV canlı izle!

Kardeşlerim 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim canlı izle! 25 Mart ATV Kardeşlerim 83. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

KARDEŞLERİM CANLI YAYIN NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Kardeşlerim dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şengül ve Orhan'ın mutlu günleri

"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?"

Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken, Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar. Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder. Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken, Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen"

"Mesafeler umurumda değil, çünkü hala aynı gökyüzüne bakıyoruz."

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir. Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar. Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır. Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.