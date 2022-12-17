Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 72. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? 17 Aralık ATV canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 72. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 72. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kardeşlerim canlı izleme linki var mı? 17 Aralık ATV canlı izle!

Kardeşlerim 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim canlı izle! 17 Aralık ATV Kardeşlerim 72. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet ve Ömer'in arası düzeliyor mu?

Yasmin'in hayati tehlikeyi atlatmasıyla; Ahmet, Ömer'e karşı büyük bir minnet duygusu içine girer. Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, babalarının evinden ayrılan Tolga ve Leyla, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvar. Nebahat, Doruk'u Asiye'den ayırmak için her türlü yolu denerken, çocuklar ve veliler, Ataman Koleji'nin düzenlediği sürpriz organizasyonda bir araya gelirler. Orhan'ın Şengül'e olan desteğinin gün geçtikçe artması, Gönül için artık bardağı taşıran son damla olur.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Direkt kafana mı sıkayım?"

"Boğazımıza takılan mutluluğu, sırtımıza vura vura çıkarttılar!"

Doğumuna sayılı saatler kalan Şengül büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Annesiyle yaşanan kavga sebebiyle, Doruk ve Asiye'nin arası git gide daha fazla açılırken, Ömer ve Yasmin cephesinde de olumlu kardeşlik rüzgarları esmeye başlar. Sarp, Ömer'e karşı sinsi bir hamle yaparken, Nebahat suçsuz olduğunu Doruk'a ispatlamak ister. Tarhan, Tolgaların peşini bırakmamakta kararlıdır. Leyla ise karşısına çıkan görüntüyle büyük bir şok yaşar.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.