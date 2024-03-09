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Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim 120. bölüm full HD canlı yayın izle!

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ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım İyilik yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Kardeşlerim adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, v canlı izle! Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Kardeşlerim konusu nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim bu akşam ekranlara geliyor. Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Kardeşlerim konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ronaldo'm benim be!"

"Dal rüzgarı affetse de, kırılmıştır bir kere…"

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır. Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar. Oğulcan, kendisinden hiç beklenmeyecek radikal hamleler yaparak, herkesi şaşkınlığa uğratır. Gökhan'la ilgili endişelerini Nebahat'le paylaşan Ayla, Akiflerden destek alır. Süsen ile Aybike, Ataman Koleji'nde yapılacak sürpriz bir turnuvaya katılmak için hırs yaparlar. Hayatıyla ilgili ciddi bir bilgi öğrenen Akif neye uğradığını şaşırırken, Cansu ve Aybike arasındaki gerginlik, Orhan'ı kahreden bir kazaya yol açar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif harekete geçiyor!

"Canımın içi, sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine?"

Süreyya'nın Nebahat'e attığı mesaj sonrası, panikle harekete geçen Akif, Nebahat'i evde hiç beklemediği bir halde bulur. Gördüğü video karşısında dehşete düşmüş olan Yasmin, soluğu Şevval'in yanında alır ve anne-kız arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Cansu cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Aybike'yle araları gün geçtikçe daha da gerilir. Berk'in servetine göz diken Gökhan, onu yeni bir yatırım yapmaya ikna eder. Orhan'ın sürekli Ömer'i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan'ın sabrının taşmasına sebep olur.

KARDEŞLERİM CANLI İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

Osman Demir
Osman Demir
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