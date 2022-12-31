Kardeşlerim dizisini bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, Kardeşlerim neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kardeşlerim bugün yok mu? Kardeşlerim bugün var mı? Kardeşlerim bu akşam neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Baran ve Halit Özgü Sarı'nınyer aldığı Kardeşlerim ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kardeşlerim'in yeni bölümünün neden yayınlanmadığı araştırılmakta. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisini göremeyen kullanıcılar yayın akışında programın neden yer almadığını araştırmaya başladı. Kardeşlerim dizisinin neden yayın akışında yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim bugün yok mu? Kardeşlerim bugün var mı?Kardeşlerim bu akşam neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

KARDEŞLERİM BUGÜN YOK MU?

Kardeşlerim dizisini yayın akışında göremeyen kullanıcılar, dizinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. ATV'nin yayınlanan yayın akışında Kardeşlerim dizisinin yer almadığı görülmektedir.