Kardeşlerim bugün var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim bugün var mı, yok mu? Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV'nin yayın akışında Kardeşlerim dizisini göremeyen kullanıcılar, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Kardeşlerim bugün var mı, yok mu? Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir. Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Ayla'nın yaptığı acımasız girişim, Şengül ve Orhan'ı şoke ederken, Ömer kafasındaki soru işaretlerini çözmek için, hiç beklenmedik bir hamle yapar.

KARDEŞLERİM BUGÜN VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır.